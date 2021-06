Blood Bowl 3: il nuovo trailer è sull’Imperial Nobility

Dopo il trailer dei Black Orc, NACON e Cyanide hanno fatto un nuovo video per presentare la nuova squadra che sarà presente in Blood Bowl 3. Si tratta dell‘Imperial Nobility. Pieni di orgoglio e pregiudizio, questi nobili sono noti per le loro capacità di contrattacco.

Nel mondo di gioco, il Blood Bowl non è solo una forma di intrattenimento popolare, ma è anche estremamente redditizio. I ricchi nobili dell’Impero non potevano lasciarsi sfuggire un’opportunità simile per accumulare più ricchezza e realizzare i loro sogni di fama. Sponsorizzato da mecenati con fondi illimitati, l’Imperial Nobility intende stabilire il proprio dominio sul campo.

Sono noti per le loro abilità difensive aggressive e contrattacchi veloci. La loro linea difensiva è composta da Lineman, che sono estremamente difficili da catturare, e Bodyguard, che con loro sono più che capaci di abbattere i loro avversari. In attacco, i Blitzers e i Throwers lavorano insieme per guidare il contrattacco. Composta principalmente da umani, la squadra della Nobiltà Imperiale include gentiluomini che non sono così gentili, supportati da Ogre il cui potere è pari solo alla loro intelligenza limitata.

Con linee stabili, passaggi abili ed eccellente mobilità, le squadre della Nobiltà Imperiale sono avversari formidabili in campo. I soldi parlano, e ne hanno tanti.

Buone notizie infine per chi non vede l’ora di provare Blood Bowl 3: sono iniziate le registrazioni per la closed beta, che si svolgerà dal 3 al 13 giugno 2021. Il gioco arriverà poi in accesso anticipato su PC a settembre 2012, per poi uscire nella versione finale su PC e console (Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch) a febbraio 2022. Qui sotto potete vedere il video dell’Imperial Nobility.