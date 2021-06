Xbox: tecnologia Dolby in esclusiva per due anni?

Stando a quanto riportato online, Xbox potrebbe aver messo stretto un accordo con Dolby per lo sfruttamento esclusivo di due anni delle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision. La rivelazione è avvenuta con un post pubblicato sull’hub centrale di Xbox in lingua francese, prontatamente scoperto dall’insider Roberto Serranò su Twitter.

Il post pubblico sull’hub centrale di Xbox è stato rimosso poco dopo ma sono comunque circolati alcuni screenshot online dell’articolo. Come si evince dalle istantane schermo diffuse via Twitter, la società di Redmond si dovrebbe essere portata a casa un accordo con la società Dolby per be due anni. Questo significa che nel mercato gaming (almeno solo quello console) Microsoft avrà il diritto di utilizzare le due tecnologie in grado di arricchire l’esperienza di gioco del giocatore sotto il profilo dell’audio e della visione.

Ovviamente considerando che il post è stato cancellato non possiamo affermare con certezze che questo accordo di esclusività esista per davvero. Il fatto che sia stato pubblico però con toni ufficiali da un hub di riferimento di proprietà della stessa divisione gaming ci fa presupporre che sì, al momento la tecnologia sia davvero un’esclusiva e che il post sia stato cancellato perché l’accordo è stato diffuso troppo presto rispetto ai tempi programmati. Ovviamente restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e ve li riporteremo non appena saranno disponibili, dunque continuate a seguire GamesVillage.it per tutti gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.