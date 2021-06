Disponibile da oggi Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Oggi, SEGA of America ha lanciato ufficialmente Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown in tutto il mondo, in esclusiva console su PlayStation 4, disponibile gratuitamente per tutti abbonati a PlayStation Plus fino al 2 di agosto. Ripensato per la nuova generazione nell’ambito del progetto per celebrare il 60° anniversario di SEGA, il leggendario picchiaduro 3D ritorna con una grafica rinnovata, funzionalità online, nuove musiche, nuovi effetti visivi e tanto altro. Una versione di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown compresa di Legendary Pack (DLC) può essere acquistata su PlayStation Store al prezzo di 29,99 €, e il DLC è disponibile anche separatamente al prezzo di 9,99 €.

Seiji Aoki, Chief Producer, ha dichiarato:

I nostri fan hanno sempre dimostrato una passione incredibile, e siamo entusiasti di dare loro la possibilità di provare Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Questo progetto è stato sviluppato per essere un regalo per la nostra community, un’opportunità per riproporre una serie iconica e innovativa, nonché profondamente amata. Non vediamo l’ora che i giocatori tornino sul ring a sfidarsi grazie alla versione completamente reimmaginata e definitiva di uno dei più grandi picchiaduro di tutti i tempi.