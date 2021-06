Willy Morgan and the Curse of Bone Town: data di uscita per Nintendo Switch

Nel corso della giornata odierna Leonardo Interactive ha annunciato la data di uscita della versione Nintendo Switch di Willy Morgan and the Curse of Bone Town. Il titolo, che ha debuttato nel corso del 2020 su PC via Steam e GOG sarà disponibile per la console della casa di Kyoto a partire da questo mese.

Come precisato nella press release, Willy Morgan and the Curse of Bone Town sarà disponibile su Nintendo Switch dall’8giugno 2021. Si tratta del porting esatto della versione PC. Per chi non conoscesse i l gioco, si tratta di un’avventura grafica ispirata ai grandi classici del passato, con una grafica 3D e un gameplay più moderno. Scopriamo i punti chiave e le caratteristiche principali del gioco:

Gameplay non lineare – Esplora più di 50 location, raccogli oggetti e risolvi puzzle

Stile grafico unico – Un mondo fantasy 3D con cutscene cinematografiche

Pirati con un tocco moderno – Hai mai visto un pirata con un joystick in mano?

15 NPC con cui interagire – Tantissime ore di dialoghi interattivi pieni di ironia ed easter egg

Colonna sonora originale – Oltre due ore di musica inedita

L’avventura è attualmente in pre-order sull’eShop Nintendo al prezzo di 24,99 Euro. Restate sintonizzati su GamesVillage.it per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi e non solo.