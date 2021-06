eFootball PES: partnership esclusiva con Kazuyoshi Miura

Konami ha stretto una partnership con Kazuyoshi Miura per eFootball PES. Per chi non conoscesse di chi stiamo parlando, Miura è il più anziano giocatore professionista attualmente ancora in attività. La storia calcistica di Miura comincia oramai cinque decadi fa e oggi segna un nuovo, strabiliante traguardo con il suo inserimento nella serie calcistica della casa di sviluppo giapponese.

Sono molto felice di questa partnership con KONAMI e di entrare a fare parte del mondo di eFootball PES. Sono onorato che KONAMI riconosca i molti decenni che ho dato al calcio e che dia la possibilità ai fan di rivivere e crogiolarsi in quei momenti magici.

Il modello di King Kazu sarà inserito nei giochi della serie. Per celebrare l’accordo, Konami ha deciso di ospitare campagne in-game (disponibile su console e mobile), tra cui la rievocazione delle partite di Kazu con il Santos come parte della Serie Momento Glorioso.

Maggiori dettagli sulla partnership saranno diffusi nei prossimi giorni. Vi ricordiamo che il prossimo gioco della serie calcistica di Konami deve essere ancora annunciato ma l’E3 2021 si avvicina: non è escluso che nei prossimi giorni non ci sia un annuncio in merito, dunque restate sintonizzati su GamesVillage.it per tutte le novità in dirittura d’arrivo.