The Elder Scrolls Online: trailer cinematografico per l’uscita di Blackwood

Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico di quasi 4 minuti per festeggiare l’uscita di Blackwood, nuovo contenuto di The Elder Scrolls Online facente parte dell’arco i Cancelli dell’Oblivion, che comprende tutte le uscite del 2021. Da oggi 1 giugno Blackwood è infatti disponibile su PC/Mac e Google Stadia, per poi arrivare l’8 giugno anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Questo il testo che accompagna il video:

L’avventura annuale Cancelli dell’Oblivion continua con The Elder Scrolls Online: Blackwood. Scoprite i piani del principe della distruzione daedrico ed esplorate le terre selvagge di Blackwood e altri regni. Reclutate nuovi compagni unici, svelate complotti daedrici e ambizioni mortali e affrontate le forze di Mehrunes Dagon nel nuovo capitolo della saga.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che qualche settimana fa era stato pubblicato anche il trailer animato Deadlands and Damnation.