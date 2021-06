Super Animal Royale: da oggi su Xbox One e Series

Disponibile su PC dal 2018, oggi Super Animal Royale fa il suo debutto sulle console Microsoft. Il battle royale con protagonisti i simpatici animaletti targato Modus Games e Pixile Studios arriva infatti su Xbox One e Xbox Series X/S tramite l’Xbox Game Preview, per i giochi ancora in sviluppo. Il titolo è free-to-play, e tramite il game pass è possibile scaricare gratuitamente il bundle founder’s edition, altrimenti acquistabile per 9,99 euro.

Il gioco arriverà successivamente, con il lancio della v 1.0, anche nelle versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Google Stadia. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio per le console Microsoft pubblicato sul canale YouTube di Modus Games.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina del Microsoft Store:

Lotta per la sopravvivenza! Super Animal Royale è un frenetico battle royale 2D dall’alto da 64 giocatori, in cui animali assassini combattono con zanne, artigli e mitragliatrici in un parco safari abbandonato. Colleziona e personalizza i tuoi animaletti e le tue armi preferiti, poi mettili al lavoro in scontri in solitario o entra in una squadra di massimo quattro giocatori!

Caratteristiche

• Sopravvivenza del più forte: Trova una serie di potenti armi, armature e oggetti per diventare il predatore assoluto negli intensi scontri online da 64 giocatori.

• Il mondo migliore: Esplora un’enorme isola 2D magnificamente illustrata e scoprine i segreti chiacchierando con i suoi abitanti e andando in cerca di indizi per la ricca ambientazione.

• Tante strisce diverse e tanta varietà: Colleziona centinaia di razze di animali e personalizzale con migliaia di oggetti, armi, abiti e persino ombrelli!

• Eventi e aggiornamenti in evoluzione: Divertiti con una mandria senza fine di nuovi contenuti compresi aspetti, animali, e armi stagionali da collezionare.

• Il più veloce e il più peloso: Spappola i tuoi nemici sguazzando nel fango con una palla da criceto, o cavalca un emù gigante e fatti strada!