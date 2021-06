Monster Hunter arriva nei cinema italiani a giugno

La divisione italiana della Sony Pictures ha finalmente ufficializzato, con un nuovo trailer, l’uscita nei cinema del nostro paese di Monster Hunter, adattamento del noto videogame ad opera dello studio dietro la realizzazione della saga cinematografica di Resident Evil. La pellicola debutterà in Italia questo 17 giugno.

Sempre diretto da Paul W.S. Anderson, già dietro ai film di RE, per l’appunto, il film vede per protagonista sua moglie, Milla Jovovich, affiancata da Tony Jaa, Meagan Good, Tip ‘T.I.’ Harris, Diego Boneta e Ron Perlman. Monster Hunter, uscito, come dicevamo, in USA a dicembre, ha ottenuto delle critiche contrastanti che ne hanno elogiato le sequenze d’azione e l’impiego degli effetti visivi, criticando aspramente, però, il montaggio e la sceneggiatura che non offre nulla di nuovo.

Questa la sinossi: “Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.”

Nella sua breve corsa al box-office in tempo di pandemia, Monster Hunter ha totalizzato 12.8 milioni di dollari in madrepatria e 14.3 milioni in altri territori, per un totale di soli 27.1 milioni di dollari. In Cina, uno dei pochi territori in cui è arrivato in sala, ha generato delle controversie per una battuta offensiva nei confronti del popolo cinese che hanno costretto i realizzatori a ritirare immediatamente le copie e tagliare la scena causa boicottaggio della pellicola.