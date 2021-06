PlayStation 5 batte Nintendo Switch nel Regno Unito

Nonostante l’assenza di scorte necessarie a soddisfare la domanda, PlayStation 5 batte Nintendo Switch. La console di Sony è infatti la più venduta nel mese di maggio 2021 e in generale, grazie a questo dato, lo diventa anche per tutto l’anno almeno fino ad oggi.

Certo, manca ancora un bel po’ alla fine del 2021. PlayStation 5 però è riuscita a recuperare terreno, grazie ad una distribuzione ancora migliore delle scorte e ovviamente anche grazie alle campagne marketing e all’uscita di nuovi giochi. Gli ultimi mesi per la console di casa Sony infatti sono stati ottimi tra la pubblicazione di Returnal e l’arrivo oramai imminente di Ratchet & Clank: Rift Apart. Si può dire dunque che il colosso giapponese ha lavorato moltissimo sotto questo aspetto ma non dobbiamo dimenticarci che Nintendo Switch è oramai in circolazione da oltre 4 anni e dunque è naturale che l’interesse sia minore rispetto all’ultima console di casa Sony.

Questi dati ovviamente incoraggiano tantissimo il lavoro del colosso giapponese. Il problema da risolvere, adesso, è relativo allo shortage. Il mercato PC e console è oramai colpito da questa piaga e potrebbe perdurare per tutto il 2021. Secondo voi quando si tornerà ad acquistare nuovo hardware in maniera “normale”, senza liste d’attesa e code online? Fateci sapere la vostra con un commento a questa notizia e continuate a seguire GamesVillage.it per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dell’intrattenimento.

Stock levels improved greatly for PS5 and Xbox Series X/S in the UK in May. Both platforms did better last month compared with April. PS5 now the no.1 console for the year, with a healthy lead over Nintendo Switch. Xbox also catching up

— Christopher Dring (@Chris_Dring) June 1, 2021