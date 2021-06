Aztech Forgotten Gods si mostra nel trailer d’annuncio esteso

Mostrato per la prima volta durante l’Indie World Showcase di aprile, Aztech Forgotten Gods dello sviluppatore Lienzo si mostra nuovamente in un trailer esteso, partendo proprio da quello mostrato pochi mesi fa.

L’action adventure si prospetta come un progetto estremamente interessante e originale, soprattutto vedendo il setting in cui si ambienta. Con il protagonista Achtli, dovremo affrontare le antiche divinità azteche e salvare la città con l’uso di un potente artefatto.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo, mentre vi ricordiamo che Aztech Forgotten Gods sarà disponibile questo autunno per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. In calce, potete visionare il suddetto video.

Aztech Forgotten Gods è un gioco action adventure che segue Achtli, una giovane donna azteca, nella sua ricerca per diventare un eroe brandendo il potere degli dei.