Halo Infinite: secondo un rumor, la presentazione all’E3 si concentrerà sul multiplayer

Tra i tanti giochi che vedremo in periodo E3 2021, soprattutto quelli che arriveranno dalle case di Microsoft e Bethesda, è ovviamente tra i più attesi l’ultima fatica del team di 343 Industries, guardiani della mastodontica saga di Halo ed il loro Halo Infinite.

Pur rifacendosi in parte con incontri mensili, dopo un clamoroso buco nell’acqua, per certi versi, fatto lo scorso anno, ecco che i fan potranno vedere il ritorno (e si spera, glorioso) di Master Chief e gli occhi sono tutti puntati sullo studio dietro l’opera. In queste ore tuttavia, sta girando un rumor partito da Jeff Grubb, noto insider, il quale ha affermato che, a dirla tutta, non ci sarà un vero e proprio approfondimento per il titolo in questione.

Questo perché, spiega lo stesso insider, servirebbe creare veri e propri assets per mostrare il gioco in un evento simile, ma ciò toglierebbe tempo allo sviluppo reale. Stando alle sue parole, egli dichiara che la panoramica della produzione sarà fatta principalmente sul comparto multiplayer, aggiungendo infine che si vedrà il ritorno di modalità ad obiettivo come il CTF (Capture the Flag, storica modalità della saga) e altre ancora che arriveranno col tempo.

Insomma, nulla è certo per questa presentazione, se non che i fan potranno dare, finalmente, una nuova occhiata ad un Halo Infinite all’altezza delle aspettative, siano essi di lunga data o meno. In ogni caso, vi ricordiamo che GamesVillage coprirà l’intero evento per i propri lettori, ergo tornate a farci visita la prossima settimana per tenervi aggiornati!