Crysis Remastered Trilogy: annuncio con uscita in autunno

Crytek ha annunciato oggi che la Crysis Remastered Trilogy arriverà su console e PC questo autunno. Questa trilogia includerà i remaster per giocatore singolo di Crysis, Crysis 2 e Crysis 3, ottimizzati in collaborazione con Saber Interactive per le console e l’hardware PC dei nostri giorni. Il bundle di tre giochi sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e per PC, con il gioco ancora più fluido sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Dallo scorso anno è disponibile Crysis Remastered e le remaster di Crysis 2 e Crysis 3 saranno rese disponibili anche separatamente.

Crysis Remastered Trilogy darà ai giocatori che non hanno familiarità con il franchise, la possibilità di poter giocare l’intera trama fin dall’inizio con questo pacchetto all-in-one. I giocatori vivranno queste avventure attraverso le isole della Corea del Nord, fino a New York City, dove dovranno salvare l’umanità da un virus mortale, fino allo scoprire la verità su C.E.L.L.

“Siamo entusiasti di annunciare che questi iconici giochi di Crysis stanno tornando in un unico bundle, rimasterizzati per una nuova generazione di hardware”, ha affermato il Project Lead Steffen Halbig. “Ogni gioco è migliorato per apparire e girare magnificamente sulle piattaforme di oggi, offrendo la migliore esperienza Crysis sia per i nuovi arrivati ​​alla nostra serie classica, che per i giocatori che desiderano rivivere l’avventura.”

Per l’occasione Crytek ha pubblicato anche un teaser trailer, che potete vedere qui sotto.