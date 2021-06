Watch Dogs Legion: l’aggiornamento alla versione 4.5 è ora disponibile, arriva la nuova modalità

Poco tempo fa, vi avevamo annunciato che Ubisoft rinviò l’espansione in arrivo di Watch Dogs Legion non senza dare nuove info, però, sull’aggiornamento tanto atteso da molti giocatori. Finalmente, il nuovo update che porta la verisione dell’ambizioso titolo alla 4.5 è qui.

Mentre vi rimandiamo alle pagine ufficiali dove potrete leggere per filo e per segno ogni cambiamento, vi riassumiamo comunque le maggiori modifiche apportate in questa nuova versione.

Perormance Mode a 60 FPS per le console di nuova generazione;

Cross-gen play tra le stesse famiglie di console

Aggiornamenti Quality of Life

Nuovo Operatore (15 giugno)

Insomma, sicuramente un bel pacchetto per i fan del gioco, i quali potranno continuare a salvaguardare Londra fino all’uscita dell’espansione Bloodline, ma non finisce qui.

Il bello arriva proprio con Watch Dogs Legion of the Dead, una nuova modalità a sé e disponibile a partire da oggi per tutti i giocatori PC.

Londra è caduta. Le strade sono infestate da orde di non morti senza cervello. Le comunicazioni con il mondo esterno sono state interrotte. È un esperimento andato storto? È questa l’ira della natura sull’umanità? Nessuno sa perché i morti non avranno riposo…

Solo pochi giorni dopo i primi avvistamenti, le strade di Londra sono state invase dai morti viventi. I soldati Albion si sono barricati per proteggere i loro pochi rifornimenti rimasti. In una misura disperata, il governo ha schierato droni autonomi per sradicare gli orrori inimmaginabili che vagano per le strade.

Tu e la tua squadra di sopravvissuti bisogno di fare fuori vivo raggiungendo il punto di estrazione con il maggior numero di forniture rubate come possibile. È l’unico modo per la tua piccola comunità di avere qualche possibilità di sopravvivenza una volta che riesci a fuggire dalla città.

A questo indirizzo trovate le info riguardanti l’interessante modalità messa a disposizione da oggi, la quale fa sapere Ubisoft, verrà costantemente aggiornata e mantenuta. Sicuramente una bella sorpresa per tutti i fan.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PS5, PC e Stadia.