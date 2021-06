DOOM Eternal: ufficiale l’arrivo del supporto al ray tracing e al DLSS

Vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, tramite un post di Bethesda stessa, che il capolavoro action FPS DOOM Eternal avrebbe potuto ricevere a breve un aggiornamento per il supporto al ray tracing e alla tecnologia DLSS di NVidia e oggi, tale anticipazione risulta essere relatà.

Infatti, Nvidia e id Software hanno annunciato in via del tutto ufficiale che il supporto alle tecnologie sopra descritte arriverà per il mastodontico titolo di id Software e Bethesda, badate bene che al momento si stia parlando della versione PC.

DOOM Eternal è stato costruito per offrire il meglio in un coinvolgente gameplay sparatutto in prima persona, grafica mozzafiato e prestazioni senza compromessi. Con l’aggiunta del ray tracing al motore grafico idTech e il supporto per NVIDIA DLSS, stiamo spingendo il motore in nuovi ed entusiasmanti modi e non vediamo l’ora che i giocatori possessori delle GPU GeForce RTX lo provino.



A questo indirizzo è possibile dare un’occhiata alle implementazioni apportate dalle suddette tecnologie, facendo risultare il tutto piuttosto impressionante, a dir poco. L’update arriverà nel mese corrente ma, al momento, non ci è dato conoscere alcuna data precisa.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal è attualmente disponibile per PC, PS4, Xbox One e Switch, in attesa di versioni native per PS5 e Xbox Series X|S.