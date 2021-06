Kards: trailer sulla nuova espansione Legion

Da qualche ora è disponibile Legions, la nuova espansione di Kards, il gioco di carte a tema seconda guerra mondiale sviluppato dal team 1939 Games dei fratelli Gudmundur e Ivar Kristjansson. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

La nuova espansione aggiunge 84 nuove carte giocabili che introducono le forze di combattimento polacche e una nuova meccanica. Il caratteristico stile di gioco polacco è ispirato al ruolo significativo svolto dalle forze militari e di intelligence del paese nella seconda guerra mondiale, quando i cittadini polacchi combattevano sia all’interno che all’esterno della Polonia, con le loro mitragliatrici e macchine automatiche che servivano in più campagne con grande distinzione.

Esilio

Le carte con Esilio possono combattere per due nazioni, la loro nazione d’origine, la Polonia, e la loro nazione di esilio.

Esilio consente di aggiungere la carta come parte di un’altra nazione quando costruisci un mazzo. Questa nazione di esilio è predeterminata per ogni carta con Esilio. Esilio aumenta notevolmente la flessibilità della carta; espande il suo potenziale eliminando la necessita di utilizzare la Polonia come nazione alleata per usare queste carte.

Questa meccanica ha, ovviamente, radici profonde nella storia della Seconda Guerra Mondiale in Polonia. Quando fu invasa per la prima volta dalla Germania nazista, la Polonia e le loro forze non fermarono la lotta, al contrario. Molti soldati e intellettuali andarono in esilio, dove combatterono con un vigore appassionato, fornendo un sostegno imponente alle nazioni alleate in molte aree.

Intelligence

Intelligence è la nuova parola chiave in KARDS che consente di dare una sbirciatina alla mano dell’avversario e vedere quali carte ha in mano. Intelligence come nuova parola chiave si ispira alla storia della Seconda Guerra Mondiale. Prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, gli esperti polacchi di raccolta di informazioni e di analisi crittografica del Polish Cipher Bureau hanno contribuito in modo significativo a decifrare il famoso codice Enigma.

La soluzione del codice Enigma ha fornito agli Alleati un vantaggio significativo nella Seconda Guerra Mondiale; alcuni addirittura lo hanno definito il fattore decisivo. Rendiamo omaggio a questo importante aspetto con l’introduzione di Intelligence.