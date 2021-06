Red Dead Redemption 2: sì al DLSS

Nel corso del Computex Show di Taipei, Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Redemption 2 sarà compatibile con la tecnologia DLSS di Nvidia. L’annuncio è arrivato proprio durante la conferenza stampa del produttore di GPU, insieme alla conferma dell’arrivo della tecnologia RTX e del Deep Learning Super System su DOOM Eternal, come rumoreggiato nella giornata di ieri.

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più pesanti a livello grafico che siano mai apparsi su GPU. Nonostante l ‘ottimizzazione di Rockstar Games, il kolossal western richiede schede video davvero molto prestanti per essere giocato ad un livello di dettaglio superiore alla media e con un frame rate fisso sui 60 frame al secondo. Per questo motivo l’implementazione del DLSS, che scala la risoluzione in maniera automatica basandosi su un settaggio impostato dai giocatori tra i tre/quattro disponibili. In questo modo si riescono a raggiungere i target di frame desiderati dall’utente.

Purtroppo al momento non c’è ancora una data di arrivo della patch. Non sappiamo, in aggiunta, se il DLSS si aggiungerà anche a Red Dead Online (ora disponibile anche stand-alone). Oltre al kolossal western di Rockstar Games, un altro gioco godrà del Deep Learning Super System, ovvero Rainbow Six Siege. Anche qui l’arrivo della patch non ha una data precisa: vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.