Summer Game Fest 2021: nuove informazioni sulla serata d’apertura

Il prossimo 10 giugno si terrà il Kick off del Summer Game Fest 2021, ossia la serata d’apertura della manifestazione organizzata dal noto giornalista Geoff Keighley che ci terrà compagnia per tutta l’estate con una serie di eventi. In un recente tweet, il buon Geoff ha dato ulteriori dettagli su questo day-one.

Il giornalista e presentatore canadese ha spiegato che la serata d’apertura ospiterà tanti publisher e team di sviluppo pronti a condividere i propri annunci. Non mancheranno le classiche World Premiere, ma anche degli ospiti e concerti dal vivo, anche se ricordiamo che l’evento si svolgerà in forma digitale. La serata inaugurale del Summer Game Fest 2021 sarà il palco ideale che ospiterà grossi nomi dell’industria, ma non mancherà lo spazio dedicato agli studi e alle produzioni indipendenti. Non appena giungeranno maggiori dettagli sulla serata, vi illustreremo anche quale sarà la nostra copertura di questo primo evento.

Who's ready for #SummerGameFest?@geoffkeighley gives you an overview of what's planned for this month's celebration of what's next in video games.

It all begins live on Thursday, June 10 with KICKOFF LIVE, streaming everywhere and right here on @twittergaming pic.twitter.com/z9DjaUJBL2

— Summer Game Fest (@summergamefest) June 1, 2021