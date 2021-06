The Sims 4: disponibile il game pack Arredi da Sogno

Annunciato lo scorso 20 maggio, il nuovo game pack di The Sims 4, Arredi da Sogno, è finalmente disponibile su PC (tramite Origin e Steam), così come su PlayStation 4 e Xbox One. Pensato per i Sims esperti di design, The Sims 4 Arredi da Sogno incoraggia i giocatori a liberare la loro creatività e a trasformare gli spazi dei clienti da scialbi a favolosi, attraverso un’esperienza di ristrutturazione della casa.

Grazie alla nuova carriera di decoratore d’interni freelance, i Sims possono trasformare in realtà i sogni dei loro clienti, ristrutturandone la casa. Per un progetto di ristrutturazione di successo, i giocatori dovranno ricorrere alla loro immaginazione per valorizzare pienamente il potenziale di uno spazio e riprogettarlo in base alle esigenze, al budget, e ai gusti dei clienti così da ottenere brillanti referenze!

The Sims 4 Arredi da Sogno introduce una serie di elementi d’arredo freschi e versatili, dai divani componibili, alle scaffalature modulari ai fornelli e ai forni integrati, che sfideranno i giocatori a portare il loro tocco magico ai lavori di ristrutturazione. I Simmer possono sfoggiare gli spazi appena decorati attraverso una rivelazione in grande stile, per vedere come i loro clienti reagiscono e per creare confronti tra il prima e il dopo, mostrando le loro impressionanti trasformazioni.

Questo è il primo game pack di una estate che si preannuncia rovente per il gioco di simulazione di casa Electronic Arts: una roadmap dei tanti aggiornamenti ed eventi previsti è stata rivelata alla fine di maggio e il colosso dell’intrattenimento sembra avere tutta l’intenzione di rispettarla.

Per rimanere sempre informati su The Sims 4 e su tutti i suoi nuovi contenuti in arrivo durante l’estate dei Sims, non perdetevi i tanti profili social del gioco, da Twitter a Instagram fino a TikTok, passando per Facebook e per il sito ufficiale.