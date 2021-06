Tell Me Why gratis su Steam e Xbox a giugno

Dontnod Entertainment ha superato tutte le aspettative dei fan con il suo Tell Me Why (qui la nostra recensione), il gioco d’avventura grafica uscito lo scorso agosto 2020 nel quale veniamo invitati a seguire le vicende di Tyler, un ragazzo transessuale che si riunisce alla sua gemella Ashley per scoprire cosa sia successo nella loro piccola città d’origine ben dieci anni prima.

Il primo capitolo dell’opera è stato a lungo disponibile gratuitamente, ma ora, con l’inizio di giugno, in occasione del Pride Month, Dontnod ha deciso di rendere disponibile, completamente gratis, tutti i tre capitoli del gioco su tutte le console della famiglia Xbox (Xbox One, Xbox Series X e Series S) e su PC Windows 10, oltre che sulla piattaforma Steam.

L’annuncio era nell’aria quando finalmente la conferma è arrivata da parte dello stesso developer, che ha anche annunciato che l’iniziativa è stata intrapresa proprio in occasione di quello che è universalmente considerato il mese dell’orgoglio della comunità LGBT.

Un gesto di grande inclusività da parte di uno degli studi di sviluppo migliori dell’industria quando si tratti di giochi basati su una forte componente narrativa. Un’occasione irripetibile per poter giocare integralmente un titolo interessante come Tell Me Why.

Cosa aspettate ad approfittarne? Giugno non durerà in eterno dopotutto.