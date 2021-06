EVO: Sony terrà una serie di eventi più piccoli su PS4

Dopo aver acquistato le Evolution Championship Series, Sony ha deciso di arrivare all’evento del 2021 in grande stile, inaugurando le EVO Community Series, più di 120 tornei di titoli picchiaduro, brandizzati EVO, che avranno luogo prima del piatto forte, la versione online di quello che è, a tutti gli effetti, uno dei più grandi tornei Esport al mondo.

L’annuncio è arrivato attraverso un post sul PlayStation Blog, e comprende anche la conferma di tre tornei che si terranno su PlayStation nel periodo tra il 3 giugno e il 3 agosto 2021. In totale gli eventi metteranno in palio un premio complessivo di 74.000 dollari.

Il primo di questi tornei, l’FCC Arcade Evo Edition, inizierà il prossimo 10 giugno e durerà fino al 22, coinvolgendo Nord America ed Europa. Al suo interno vi saranno scontri su Granblue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7 e Guilty Gear Strive. Il torneo avrà delle “eliminatorie aperte gratuite, poi un girone svizzeroche culminerà con un vincitore, pronto a sfidare un professionista , per la gloria e per un montepremi in denaro di 20.000 dollari”

Il secondo torneo, l’EVO 2021 Online Warm-Up, inizierà il 26 giugno per terminare il 13 luglio, e sarà disponibile in Nord America, Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia. I giocatori competeranno in Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V Champion Edition e Tekken 7, per un evento che metterà in palio un montepremi di 19.000 dollari.

L’ultimo evento su PlayStation, l’EVO 2021 Online Side Tournaments, inizierà l’8 luglio per terminare poi il 3 agosto. Si tratterà del più ampio di questi mini tornei, e sarà aperto ai giocatori da Nord America, Europa, America Latina, Medio Oriente, Asia e Giappone, che si sfideranno su BlazBlue Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ Granblue Frantasy Versus, Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost ON, Skullgirls 2nd Encore, Soulcalibur VI e Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r], con un montepremi finale di 35.000 dollari.

I giocatori che vogliano partecipare a questi tre eventi potranno registrarsi a partire da ora qui. I requisiti sono una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus e il compimento dei 18 anni d’età (ad eccezione dell’EVO 2021 Online Side Tournaments, dove i limiti d’età si abbassano a 16 anni). L’evento principale infine si terrà dal 6 all’8 e dal 13 al 15 agosto 2021.