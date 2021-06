Jujutsu Kaisen: vendite salite del 600% grazie all’anime

La prima stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen si è conclusa da poco, regalando all’opera di Gege Akutami una inattesa e imprevedibile notorietà. Una notorietà che ha investito anche la controparte cartacea dell’opera, che ora, nella lista dei manga più venduti del 2021, figura al secondo posto, unica opera che sembra in grado di detronizzare Demon Slayer dal suo lungo regno come opera più venduta nel panorama dell’industria.

Già in passato Jujutsu Kaisen aveva rivelato che le vendite del manga avevano avuto un’impennata dopo la messa in onda dell’anime targato MAPPA, ma nessuno si sarebbe mai potuto immaginare l’entità di questa impennata. Di fatto, stando al report di Oricon, ci sono attualmente circa 50 milioni di copie dell’opera di Gege Akutami in circolazione (un numero che include sia le versioni a stampa che quelle digitali, oltre ai pre-ordini del volume 16, atteso per questa settimana).

Facendo il conto dei volumi dell’opera in circolazione, e dei ritmi di vendita nel corso dei mesi, è emerso che Jujutsu Kaisen ha avuto un’impennata di circa il 590% da quando l’anime ha fatto il suo esordio televisivo. Lo scorso autunno infatti, il manga di Gege Akutami aveva soltanto 8.5 milioni di copie in circolazione, diventate poi 15 alla metà di dicembre, 30 all’inizio di febbraio, e 45 sul finire di aprile.

Insomma una vera e propria esplosione di popolarità per Yuji Itadori e i suoi amici, che ha trasformato il manga di Akutami in uno dei più grandi successi dell’industria. Mentre la serie è disponibile su Crunchyroll, il manga viene pubblicato da Viz Media e può essere letto su Manga Plus. Inoltre, e l’annuncio è stato una piacevolissima sorpresa per tutti i fan della serie, lo studio d’animazione MAPPA ha iniziato a lavorare al primo film sull’opera, che metterà in scena una storia prequel.