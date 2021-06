Bleak Faith Forsaken: il nuovo trailer del survival-horror

Miso Vukcevic e Mirko Stanic, gli sviluppatori di Bleak Faith: Forsaken, hanno rilasciato un inedito trailer per il nuovo survival-horror, il cui progetto è stato avviato nell’agosto del 2019 grazie alle donazioni sul sito Kickstarter.

Quest’opera sarà un titolo open-world e RPG e presenterà le dinamiche dei survival-horror. Dalla panoramica offerta, emerge che il gioco sarà ambientato in un mondo oscuro e misterioso, in cui si prenderà il controllo di uno dei Forsaken (“Abbandonati”), ovvero una comunità di cacciatori che risulta essere l’ultima possibilità di difendere l’umanità contro gli orrori sempre più crescenti dell’Omnistruttura. L’unica chance di sopravvivenza all’ignoto sarà la fede, la quale determinerà il destino del protagonista.

Il gioco presenterà elementi derivanti dall’universo cyberpunk e dark-fantasy, una quest principale che svilupperà in una trentina di ore e un sistema d’intelligenza artificiale procedurale. Altro grande aspetto di Bleak Faith: Forsaken sarà l’architettura del vasto mondo di gioco che, ripetiamo, sarà a tutti gli effetti un open-world. Il team di sviluppo (composto da sole due persone) fa sapere che alla mappa è stata dedicata particolare cura e che presenterà molteplici pericoli e vari punti di interesse disseminati in ogni parte della stessa, compresi i vari avamposti che fungeranno da “base” per garantire pochi attimi di sicurezza al giocatore.

Oltre agli aspetti poc’anzi esaminati, il team di produzione si è espresso anche sul sistema di combattimento che spazierà dalle meccaniche stealth alla possibilità di affrontare gli scontri a muso duro.

Il lancio di questo interessante titolo horror è pianificato per il 2021 via Steam e, successivamente, verrà reso disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One.