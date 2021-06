Biomutant: Experiment 101 pubblica la patch 1.4

Biomutant, opera di Experiment 101, è stato pubblicato il 25 maggio scorso dopo anni di sviluppo e, nonostante i pareri contrastanti della critica, l’RPG di stampo fiabesco ha fatto parlare parecchio di sé. Il team di sviluppo si è messo immediatamente al lavoro in modo da poter rendere disponibile una patch che potesse apportare alcune migliorie al prodotto riguardanti il livello di difficoltà, le impostazioni relative al narratore esterno e tanto altro.

Il miglioramento più importante della patch 1.4 di Biomutant riguarda l’area destinata al tutorial: è stato aggiunto qualche scontro con i nemici in più, qualche oggetto da poter raccogliere, così come sono stati accorciati alcuni dei dialoghi iniziali, in modo da ridimensionare la durata del tutorial.

Altri cambiamenti introdotti con l’aggiornamento sono inerenti ad un rimaneggiamento dei dialoghi “animaleschi” con gli NPC: da ora sarà possibile, tramite il menù delle opzioni, decidere se attivare le voci durante dialoghi con i personaggi non giocabili, attivare il narratore esterno o attivare entrambi. Non solo, è stato aggiustato anche il ritardo con cui apparivano i testi durante le conversazioni in-game.

É stata anche inserita la possibilità, infine, di giocare alla difficoltà “estrema”, in cui i danni dei nemici e la frequenza con cui essi attaccano sono maggiori. Tutte le migliorie aggiunte al titolo di Experiment 101 sono state annunciate tramite un post su Reddit. Inoltre, ricordiamo che la nostra recensione del gioco è disponibile sul nostro sito.