Nintendo aprirà un museo in una delle sue ex sedi

Una settimana di novità per Nintendo ha recentemente annunciato di voler trasformare una delle sue vecchie fabbriche in un museo aperto ai turisti. L’apertura è prevista per l’anno 2024 e l’idea è nata dal progetto di riqualificazione urbana dell’area Ogura Station, rivelatasi l’occasione perfetta per convertire un vecchio stabilimento del colosso nipponico in un museo.

La struttura verrà, quindi, trasformata in una vera e propria galleria aperta al pubblico, nella quale verranno esposti vari prodotti che hanno fatto la storia dell’azienda, rendendoli a disposizione del turismo e organizzando varie esposizioni ed eventi che ne descriveranno l’evoluzione e approfondiranno l’impatto culturale che essa ha avuto.

Il museo sarà noto ai più con il nome di “Nintendo Gallery” e i lavori di ristrutturazione, si prevede, verranno ultimati entro l’anno fiscale 2023 (che termina a marzo 2024). Lo stabile, noto come Uji Oguru Plant, venne costruito nel 1969 per produrre e stampare le figurine Hanafuda e, successivamente, venne destinato al servizio clienti e alla riparazione dei prodotti fino al 2016, anno della sua chiusura.

Questa non è la prima volta, tuttavia, che viene istituita un’esposizione dedicata alla software house di Super Mario e Zelda. A New York, per esempio, aprì un’area museale, in cui vennero esposti dei rari prodotti appartenenti alla “Grande N“. Il sito si trova a Uji, a sud di Kyoto (Giappone), sede del quartier generale di Nintendo e l’immagine che segue mostra come potrebbe essere la galleria una volta ultimata.