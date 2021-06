The Outer Worlds 2 potrebbe essere annunciato all’E3 2021

Microsoft sembrerebbe avere dei piani molto specifici in serbo per l’E3, che ricordiamo sarà presente insieme a Bethesda alla conferenza a partire dalla giornata del 13 Giugno. In quella data, finalmente potremo vedere più nel dettaglio cosa porterà il colosso Redmond per quanto riguarda i titoli first party e sicuramente informazioni in più sull’Xbox Game Pass, che sta raggiungendo dei numeri da capogiro riguardanti gli utenti abbonati attualmente. Ebbene, secondo alcune voci di corridoio, all’evento potrebbe essere annunciato The Outer Worlds 2, dove il precedente capitolo ha riscosso un buon successo tra i giocatori, soprattutto perché la produzione fu resa disponibile sin da lancio sull’Xbox Game Pass.

A rivelare questi rumor ci ha pensato il noto insider Xbox Jez Corden, il quale è fermamente convinto delle dichiarazioni da lui pronunciate per l’argomento in questione. Ovviamente, dato che non si tratta di una fonte ufficiale, prendete il tutto con le dovute precauzioni. Ricordiamo tra l’altro che Obsidian, software house responsabile della realizzazione del precedente capitolo, è al lavoro anche su Avowed, progetto di cui è stato pubblicato solamente un trailer d’annuncio e con informazioni piuttosto limitate in questo momento.