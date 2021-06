Far Cry 6 non avrà l’editor delle mappe

Far Cry 6 sembrerebbe essere il capitolo più ambizioso da parte di Ubisoft, dove abbiamo tirato le somme nella nostra anteprima in seguito al gameplay reveal del gioco trasmetto tramite una diretta dedicata su YouTube e Twitch. L’azienda francese ha finora svelato alcune informazioni piuttosto interessanti, ad esempio siamo venuti a conoscenza che l’opera sarà un gioco con una trama fortemente politica, open world più vasto di sempre per la saga e tante altre cose.

Purtroppo, in un recente AMA (Ask Me Everything), Alexandre Letendre, Game Director del gioco, ha confermato che questo nuovo capitolo non includerà in alcun modo l’editor delle mappe per la modalità Arcade. Ecco le parole del Game Director di Far Cry 6:

No, Arcade non tornerà. Rimuovere questa modalità dal nostro piano è stata una decisione difficile, ma ci ha permesso di concentrare i nostri sforzi sulla campagna principale, trasportando i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione di guerriglia.



Insomma, a quanto pare, il team ha deciso di tagliare fuori la modalità Arcade per ridurre ulteriormente i tempi di sviluppo e concentrarsi solo ed esclusivamente sulla campagna, anche se, questo sicuramente lascerà un retrogusto amaro verso i più appassionati del brand, poiché tale modalità c’è sempre stata nei precedenti capitoli e molto apprezzata dai giocatori.