Tools Up: la secona parte del DLC Garden Party arriva oggi

Ad aprile era uscita The Tree House, la prima parte (di tre) del DLC Garden Party di Tools Up!, party game/cooperativo sulla riparazione di case sviluppato da The Knights of Unity e pubblicato da All in! Games. Oggi sarà rilasciato il secondo episodio, Tunnel Vision.



Questa seconda parte offre nuove sfide per un massimo di 4 giocatori, e i giocatori saranno infastiditi da un nuovo nemico, la fastidiosa talpa The Hole Mole, che di tanto in tanto arriva in superficie, lasciandosi dietro cumuli di terra. Per giocare al DLC Garden Party Episodio 2: Tunnel Vision bisogna avere la prima parte degli add-on oppure il Season Pass.

Per l’occasione è stato anche fatto uscire un trailer, che potete vedere qui sotto e che mostra, oltre ai nuovi abiti in arrivo, anche la già citata e fastidiosa talpa. Il nuovo contentuto sarà disponibile da oggi su PC. Per festeggiare l’uscita, il gioco base è in sconto sia su PC (70% su Steam) sia su PlayStation 4 (55%), che su Nintendo Switch (80%).

Queste le caratteristiche del contenuto aggiuntivo di Tools Up attraverso la pagina Steam:

Fatti contagiare dalla febbre della ristrutturazione in questo folle cooperativo da divano! Raduna altri tre amici e affronta nuove sfide in Tools Up! Garden Party.

Ti aspettano nuovi oggetti e nuove meccaniche di gioco. Raccogli le foglie in una corsa contro il tempo per sbloccare nuovi livelli e skin per i personaggi.

Tools Up! Garden Party è composto da tre episodi, ciascuno con 15 livelli unici e un arduo boss da sconfiggere. Tutti gli episodi DLC saranno disponibili come parte del nostro Season Pass, ma saranno acquistabili anche separatamente.

Ricordati che per giocare agli episodi 2 e 3 devi prima completare gli episodi precedenti.