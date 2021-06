Ghostrunner: ufficiale la data d’uscita per next-gen

Al momento dell’acquisizione di Ghostrunner da parte di 505 Games, era chiaro e ovvio che ci sarebbe stato un futuro per l’originale IP. Infatti, soltanto poco dopo, il publisher ha confermato che il titolo avrebbe ricevuto delle versioni native per i sistemi next-gen Microsoft e Sony.

Proprio in queste ore, in merito all’argomento prinicipe dell’articolo, 505 Games ha ufficialmente dichiarato la data d’uscita dell’action in stile cyberpunk per PS5 e Xbox Series X|S. Con una risoluzione 4K e 120 FPS, la produzione arriverà sulle piattaforme il 28 settembre.

Ovviamente, assieme al gioco verranno rilasciati anche tutti gli aggiornamenti post-lancio originale, includendo la modalità Kill Run e tutto ciò che uscirà nel corso dell’anno. Il prezzo si attesterà attorno ai €29.99 e, com’è ovvio che sia, i già possessori delle copie Xbox One e PS4 avranno diritto all’aggiornamento gratuito per la next-gen.

Vi ricordiamo che Ghostrunner è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.