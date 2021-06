Nintendo parteciperà all’E3 con un proprio evento, segnatevi la data!

Pochi minuti fa, è arrivata la conferma ufficiale tramite tutte le pagine social di Nintendo, che il colosso nipponico parteciperà all’edizione 2021 della più grande fiera videoludica, ovvero l’E3, con un proprio evento dedicato.

Il suddetto evento si terrà alle ore 18:00 italiane il giorno 15 giugno. Sarà suddiviso in due parti distinte: la prima relativa agli annunci principali dal nome di Nintendo Direct; subito dopo partirà invece il Nintendo Treehouse Live, un ulteriore appuntamento di circa tre ore con approfondimenti sul gameplay di titoli selezionati.

Il tutto è anche scritto nel post che trovate qui in calce. Ora possiamo sicuramente affermare che l’E3 che si svolgerà tra pochissime settimane sarà ben più pieno, variegato e ricco di annunci. Noi di GamesVillage abbiamo stilato un elenco di tutti i publisher e team di sviluppo che metteranno in mostra i loro titoli, alla quale va ora aggiunta anche Nintendo.

Vi ricordiamo, infine, che la nostra redazione coprirà tutto l’evento, tutti i giorni e con tutte le notizie del caso. Tornate quindi a farci visita e assistete con noi all’evento più atteso dell’anno.

Il 15/06, Nintendo parteciperà a #E32021 in forma virtuale. Alle 18:00 andrà in onda un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato esclusivamente ai prossimi giochi per #NintendoSwitch, con un'enfasi particolare su quelli in arrivo nel 2021. pic.twitter.com/eNoLsCVy96

— Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 2, 2021