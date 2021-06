Valorant: 14 milioni di giocatori al mese e versione mobile in arrivo

Lo sviluppatore e publisher Riot Games ha annunciato oggi che oltre 14 milioni di giocatori PC in tutto il mondo si connettono in media, ogni mese, per giocare a VALORANT, l’FPS free-to-play lanciato lo scorso anno, il 2 giugno 2020.

Dopo un ottimo debutto della closed beta e un lancio di successo in tutto il mondo, VALORANT si è rapidamente affermato, emergendo come uno degli FPS più importanti disponibili su PC. Nel primo anno, i giocatori hanno gareggiato in oltre mezzo miliardo di partite nello shooter team-based. Con l’entusiasmo per VALORANT che continua a crescere, Riot si sta ora preparando ad espandere il franchise, a partire da VALORANT Mobile, al fine di portare il titolo a più giocatori in tutto il mondo.

“Uno dei nostri obiettivi principali questo primo anno è stato quello di guadagnare la fiducia e il rispetto della comunità FPS mondiale e di dimostrare loro che VALORANT sosterrà sempre i fondamenti di un vero sparatutto tattico competitivo“, ha affermato Anna Donlon, executive producer di VALORANT a Riot Games. “Vedere la nostra comunità di giocatori in crescita che riconosce e apprezza ciò che stiamo cercando di fare con il nostro FPS è oltre ciò che ci saremmo potuti aspettare, e siamo entusiasti di offrire presto la stessa esperienza competitiva ad ancora più giocatori. “

A meno di un anno dal debutto del gioco nel 2020, Riot ha anche lanciato il VALORANT Champions Tour per supportare la crescente scena competitiva del gioco: si tratta di un un circuito di eSport mondiale della durata di un anno con tre livelli di competizione: Challengers, Masters e Champions. Il secondo grande evento del Champions Tour 2021 e il primo torneo internazionale di VALORANT, VCT: Masters Stage 2, è culminato la scorsa settimana a Reykjavík, in Islanda. Secondo i primi rapporti, la partita finale tra Sentinels e Fnatic ha raccolto più di un milione di telespettatori simultanei con una media al minuto di oltre ottocentomila.