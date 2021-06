No Man’s Sky: ora disponibile per tutti l’update Prisms con tanti nuovi contenuti

No Man’s Sky di Hello Games è da poco stato arricchito con la seconda Expedition di cui vi abbiamo parlato qui, ma ora ecco che un nuovo aggiornamento gratuito, Prisms, è disponibile per tutti i giocatori del titolo.

Tra le novità, possiamo trovare molti miglioramenti, tra cui quelli tecnici nel comparto tecnico, grotte più dettagliate, così come i dettagli dei biomi e riflessi in generale. Migliorati anche gli effetti di pioggia (che ora riflette la luce) e tanto altro.

Non finisce qui. Alle cose menzionate sopra, potremo anche trovate nuovi animali d’accompagnamento volanti, che possono servire ai giocatori anche da cavalcature. Migliorata la Modalità Foto e aggiunto la tecnica di Parallax Occlusion Mapping.

Insomma, in generale No Man’s Sky ha ora ricevuto un miglioramento grafico a tutto tondo, contando che anche il supporto alla tecnologia DLSS è usufruibile. Per capire tutto ciò che di nuovo c’è nel titolo di Hello Games, date pure un’occhiata al trailer qui sotto.