Techland lancia la community online Gamers & Goodies

Techland ha lanciato in rete TechlandGG (Gamers & Goodies), una community online tutta nuova che è stata presentata durante il primo episodio di Dying 2 Know e che permetterà ai giocatori di crescere, connettersi e immergersi in tutti i titoli di Techland, a cominciare da Dying Light e Dying Light 2 Stay Human. Questa piattaforma offre esclusivi aggiornamenti sui giochi, per scoprire segreti e misteri, oggetti presenti nei giochi e ricompense, nonché retroscena. Offre, inoltre, analisi in tempo reale delle statistiche dei giocatori e la possibilità di riscattare codici.

I giocatori possono registrarsi a TechlandGG e connettere il proprio account Dying Light per accedere ad accessori nuovi ed esclusivi, come La Vespa, un’arma nuova di zecca da usare in Dying Light, ispirata a un’arma presente in Dying Light 2 Stay Human. Inoltre, sarà possibile scaricare una selezione di bozzetti, immagini e sfondi mai visti prima.

I giocatori potranno anche iniziare a sbloccare un outfit inedito, in sei parti, per il protagonista di Dying Light 2 Stay Human, Aiden, da raccogliere pezzo dopo pezzo. I membri di Techland GG potranno guadagnare Punti XP per far salire di livello il loro account e sbloccare esclusivi bonus. Sarà possibile raccogliere Punti XP in vari modi, ad esempio:

Effettuando l’accesso a TechlandGG

Guardando trailer sul canale YouTube di Techland

Completando una missione

E prossimamente anche:

Iscrivendosi alla newsletter di Techland

Trovando easter egg nascoste

Cercando contenuti speciali sui social media

Vi ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human è stato presentato di recente con un primo video-gameplay, ma ne seguiranno altri nei prossimi mesi. Avete letto la nostra anteprima del gioco?