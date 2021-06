God of War: il prossimo capitolo rinviato al 2022

Tramite un cinguettio lanciato su Twitter, Santa Monica ha annunciato il rinvio di God of War. Il nuovo capitolo del gioco, sequel di quel reboot tanto apprezzato da critica e pubblico era stato annunciato nel corso del 2020 e la sua uscita era ovviamente previsto per quest’anno. Purtroppo Kratos non tornerà su PlayStation 5 e PlayStation 4 nei prossimi messi.

Il prossimo God of War, al momento, non ha ancora una data di lancio. Il gioco è infatti previsto solamente per un generico 2022. Molto difficilmente durante l’E3 2021 vedremo qualcosa di Santa Monica e del loro nuovo progetto: il comunicato stampa infatti lascia poco spazio all’interpretazione: c’è ancora molto da fare, come specificato dagli sviluppatori. Ad una possibile PlayStation Experience o un altro State of Play nel periodo della kermesse di Los Angeles.

Siamo ancora concentrati nel produrre un’esperienza di gioco qualitativamente impeccabile continuando a mantenre la sicurezza e il benessere del nostro team, dei partner creativi e delle famiglie.



L’obiettivo di Santa Monica è quello di pubblicare un gioco di altissima qualità. I motivi del rinvio, come si legge nel comunicato stampa, sono infatti legati soprattutto alla salute e alla pandemia da COVID-19 che ha colpito il mondo nel corso dell’ultimo anno. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in dirittura d’arrivo da fonti ufficiali, dunque continuate a seguire GamesVillage.it per tutti gli aggiornamenti in merito al mondo dei videogiochi.