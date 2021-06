Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash: ecco la nuova data d’uscita

Il 2020, così come i primi mesi di questo 2021, sono stati periodi travagliatissimi per le produzioni del mondo anime, e questo ha causato moltissimi ritardi e rinvii, anche in franchise molto noti e amati dai fan, non ultimo quello di Mobile Suit Gundam, che ha visto il suo ultimo lungometraggio, Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash, venire ritardato per ben tre volte.

Lo scorso maggio era arrivata la notizia dell’ennesimo rinvio a data da destinarsi della pellicola, la prima di una trilogia, che segnerà il ritorno di un agguerritissimo Yoshiyuki Tomino, pronto a lanciare la sua sfida a due film anime campioni d’incassi come Demon Slayer Mugen Train ed Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Fortunatamente però l’attesa degli appassionati di una delle serie mecha più note al mondo non sarà troppo lunga: è stato rivelato infatti che Hathaway’s Flash arriverà nei cinema il prossimo 11 giugno 2021. E non è tutto: tutti coloro che andranno a vedere il film al cinema in Giappone riceveranno anche una copia fisica speciale del film.

Difatti il Blu-ray del nuovo capitolo dell’amatissimo franchise di Tomino verrà lanciato lo stesso giorno dell’uscita cinematografica della pellicola, il che, con tutta probabilità, significherà anche che il film potrebbe arrivare in occidente prima di quanto non succeda generalmente con i film anime.

Il nuovo film dovrà segnare l’inizio della rinascita per il famosissimo franchise mecha, dopo un anno di delusioni, dovute principalmente al rinvio dei giochi olimpici di Tokyo dunque del progetto G-Satellite, che proprio alle Olimpiadi era legato a doppio filo. Nonostante tutto Sunrise, lo storico studio d’animazione responsabile, oltre che di Mobile Suit Gundam, anche di altri capolavori come Cowboy Bebop, Inuyasha e Gintama, è riuscito a realizzare un’incredibile statua funzionante e a grandezza naturale di un Gundam, in grado di fare anche qualche passo. Una vera opera da Guinnes World Record che fa bella mostra di sé nel porto di Yokohama.