Sony: Bend Studio al lavoro su una nuova IP open world

In una giornata ricchissima di notizie sul fronte Sony, continuano ad arrivare aggiornamenti sempre più interessanti sui futuri titoli che approderanno sulle console della casa nipponica. Grazie al Q&A del capo dei PlayStation Studios, Herman Hulst, pubblicato sul PlayStation Blog infatti, oltre ad aver appreso dell’interesse della compagnia a continuare a pubblicare titoli anche per PC, abbiamo scoperto che Bend Studio è al lavoro su qualcosa di nuovo.

A quanto pare infatti, i ragazzi che hanno dato vita a Days Gone (qui la nostra recensione), sono al lavoro su una nuova IP open world, anche se per il momento poco o nulla si sa di questo nuovo titolo. Il progetto è stato confermato da Hulst, che ha voluto così sottolineare l’importanza, per PlayStation, delle nuove IP:

“Voglio che continuiamo ad abbracciare l’eredità di PlayStation, spingendo più in là i confini del ming, continuando a produrre giochi che contano. Giochi che, probabilmente, non sarebbero stati realizzati in nessun altro luogo. E sapete, Bend Studio sta lavorando a una nuova IP davvero entusiasmante della quale sono davvero, davvero appassionati. Stanno costruendo un profondo sistema open-world che hanno sviluppato con Days Gone. Sono davvero felice per loro”



Anche se lo studio non sta dunque lavorando a un sequel del suo capolavoro, è sicuramente una buona notizia sapere che gli sviluppatori sono tornati al lavoro su un progetto ambizioso. Per saperne di più però dovremo necessariamente aspettare nuove informazioni da parte di Sony, in attesa di scoprire che cosa Bend Studio abbia in serbo per noi.