L’attacco dei giganti: nuovo schizzo di Hajime Isayama

Mentre i fan del manga stanno aspettando con ansia l’uscita dell’ultimo volume per scoprire finalmente le pagine aggiuntive che Isayama ha inserito nell’ultimo capitolo del suo L’attacco dei giganti, i fan dell’anime dovranno aspettare il 2022 per scoprire come terminerà l’avventura di Eren Jaeger e degli eldiani dell’intera isola di Paradis, impegnati in una guerra totale contro Marley.

Nonostante i drammatici eventi che hanno avuto luogo negli ultimi capitoli del manga, i fan continuano ad amare il trio di amici originale che ha fatto la fortuna dell’opera di Isayama. E proprio ad Eren, Mikasa ed Armin l’autore del manga ha deciso di dedicare un nuovo schizzo in vista di una intervista speciale.

I tre, come potete vedere nell’immagine in calce all’articolo, vengono rappresentati da Isayama in un momento “felice”, quando cioè la loro amicizia era al culmine, ben prima che Eren si abbandonasse al suo terribile piano di distruzione nichilista del mondo intero.

E se anche la conclusione del manga ci ha messi di fronte a una fine definitiva, senza nessun tipo di apertura verso un possibile seguito, è vero anche che nelle nuove pagine aggiunte successivamente dall’autore sembra esserci qualche spiraglio per un potenziale sequel dell’opera. Anche se Isayama non ha detto nulla in questo senso, i fan de L’attacco dei giganti non sperano altro che questa possibilità soltanto accennata diventi realtà, e che la drammatica storia dei Giganti, di Eldia e di Marley possa avere un seguito.

Nel frattempo però i fan potranno godersi una commedia romantica, che avrà come protagonisti proprio Eren e Mikasa, che dovrebbe fare il suo esordio nel corso di questo mese.