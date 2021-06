Shaman King: rivelate le nuove aggiunte al cast

Il reboot dell’anime di Shaman King ha fatto il suo esordio durante questo 2021, riportando in vita la celebrata opera di Hiroyuki Takei. Vent’anni dopo l’esordio della prima serie animata, le avventure di Yoh Asakura sono dunque tornate a incantare i fan dell’opera, anche se per il momento soltanto in Giappone.

L’anime, che avrà un totale di 52 episodi, si arricchirà presto di nuovi personaggi e, attraverso un tweet del profilo ufficiale della serie, Shaman King ha annunciato che saranno due pezzi da novanta a entrare nel cast e prestare la loro voce alle new entry.

Shaman King infatti introdurrà i BoZ Brothers due sciamani seguaci di Hao, che formano un eccentrico gruppo rock buddhista. I loro nomi sono Zen Yoneda e Ryo Sugimoto e a prestar loro la voce saranno due vere e proprie star del panorama anime.

Zen sarà infatti doppiato da Kishio Taniyama, un veterano dell’industria, che ha iniziato a lavorare in opere d’alto profilo fin dal 1994. Tra gli show più importanti ai quali ha partecipato bisogna ricordare Bungo Stray Dogs, A Certain Magical Index, Bleach e soprattutto L’attacco dei giganti, dove presta la voce a Jean Kirschtein. Ryo avrà invece la voce di Tatsuhisa Suzuki, altro grande veterano dell’industria noto per il suo ruolo di Makoto nel franchise di Free!, ma soprattutto per quello di Ban in The Seven Deadly Sins e di Prosciutto in JoJo Bizarre Adventures.

Poco o nulla si sa ancora dell’uscita italiana di Shaman King, anche se generalmente Netflix ritarda di qualche mese le uscite degli anime fuori dal Giappone per avere tempo per il doppiaggio. Di certo però la serie farà la gioia degli appassionati del manga di Hiroyuki Takei, che avranno finalmente una trasposizione fedele della loro amata opera. Prepariamoci a rivivere le avventure di Yoh Asakura nella sua lotta per diventare il re degli sciamani.