PlayStation 5 e PS4: in sviluppo oltre 25 IP esclusive, Horizon Forbidden West non sicuro nel 2021

In queste ore le notizie appartenenti al mondo PlayStation che stanno emergendo in rete sono davvero tante. Dopo aver appreso del rinvio al 2022 di God of War 2 e di Sony Bend al lavoro su una nuova IP open-world, sono giunte nuove notizie destinate ai possessori di PlayStation 5 e PlayStation 4, arrivate tramite il PlayStation Blog. A diramarle è stato il capo dei PlayStation Studios, ovvero Hermen Hulst.

In primis, abbiamo appreso che attualmente sono in sviluppo su PlayStation 5 e PlayStation 4 oltre 25 IP esclusive e che oltre la metà di queste sono nuove IP, mentre i restanti giochi appartengono ai franchise di successo e tanto amati dai giocatori delle console di Sony Interactive Entertainment. Al momento però non sappiamo quando arriveranno i primi annunci, dato che Sony non parteciperà all’imminente E3.

Inoltre, Hermen Hulst ha affermato che insieme a God of War 2, l’altra grande IP esclusiva in sviluppo è Horizon Forbidden West, con il titolo di Guerrilla Games che però non è confermato nel 2021, ma potrebbe vedere la luce nel 2022. Attenzione però, perché gli sviluppatori stanno lavorando duramente per permettere alla nuova avventura di Aloy di arrivare sul mercato nelle vacanze natalizie 2021, con Hulst che afferma come il team “sia sulla buona strada” per permettere che ciò avvenga.

Infine, si è parlato di Gran Turismo 7, che come già sapevamo vedrà la luce nel 2022. Il simulatore di guida di Polyphony Digital, annunciato solo su PS5, arriverà invece anche su PS4, diventando di fatto un gioco cross-gen.