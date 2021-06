Dragon Ball Z Kakarot Trunks The Warrior of Hope: arriva l’11 giugno

Trunks The Warrior of Hope, il terzo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot, arriva dall’11 giugno. Con questo terzo DLC, i giocatori di tutto il mondo potranno tuffarsi nella linea temporale di Trunks del futuro, che racconta la storia di un mondo alternativo. Goku è scomparso a causa della sua malattia al cuore e molti dei difensori della terra sono stati sconfitti dai cyborg. In questo mondo permeato da paura e caos, Trunks potrebbe essere l’ultima vera speranza. La trama si basa sulla lotta di Trunks contro gli Androidi: questo arco è stato raffigurato in uno dei tanti OVA di Dragon Ball Z ed è una parte davvero unica e fantastica nel complesso, e una delle preferite dai fan. Non è una sorpresa che Bandai Namco abbia deciso di sviluppare un DLC dedicato a questa parte dell’anime.

Trunks The Warrior of Hope è stato rivelato al Dragon Ball Games Battle Hour, il 7 marzo: lo streaming di 12 ore includeva diversi tornei, talk show, live artistici e tantissimi contenuti per i fan. Sono stati fatti anche molti altri annunci: in particolare, sono stati rivelati i dettagli e le note sulla patch più recenti per Dragon Ball Fighter Z, il picchiaduro DBZ di Arc System Works. È l’ultimo gioco per console di Dragon Ball. Come parte della serie Dragon Ball, Dragon Ball Z Kakarot è stato un successo mondiale e attualmente ha raggiunto oltre cinque milioni di copie vendute: con 1,5 milioni di copie vendute nella prima settimana.

Il gioco ha filmati animati incredibilmente belli che ricreano momenti iconici del manga e dell’anime. Dragon Ball Z Kakarot è stato lanciato per la prima volta il 16 gennaio 2020 su PS4 , PC e Xbox One, una versione next-gen del titolo per PS5 o Xbox Serie X non è stata ancora sviluppata.