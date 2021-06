Astro’s Playroom: Sony sta allargando il team di sviluppo

Il team Asobi, protagonista del progetto Astro’s Playroom (di cui abbiamo svolto la recensione), verrà sicuramente allargato. Arriva la conferma da Hermen Hulst, coordinatore degli studi di Sony, che durante un’intervista afferma di aver avviato un’espansione della squadra in Giappone. Più precisamente, Hulst dice che i lavori di costruzione dello studio si stanno svolgendo a Tokyo e sono diretti alla compagnia Asobi, la quale porterà avanti il progetto di un “franchise adatto a tutte le età e le nazionalità di giocatori“.

Gli indizi emersi dal Q&A di PlayStation Blog sono pochi ma ci fanno ben sperare in un seguito del tanto amato platform, uscito a novembre 2020 in bundle (in formato digitale) con PlayStation 5. Di sicuro c’è solo la notizia che un progetto videoludico molto creativo di Asobi Team sia in cantiere e che verranno mantenuti intatti i rapporti con gli altri studi esterni.

Che sia Astro’s Playroom il franchise di cui Hulst ha parlato? Non ci è dato sapere, tuttavia è emerso che sono vari i progetti a cui Sony sta lavorando in questo periodo e, sappiamo per certo, non mancheranno i finanziamenti agli studi nipponici di sviluppo che, pertanto potrebbero dedicarsi ad un probabile sequel del platform. Chiaramente, appena ci saranno novità vi terremo aggiornati.