Genshin Impact: arriva anche su Epic Game Store dalla prossima settimana

Genshin Impact, il gioco di ruolo e gacha d’azione open world di miHoYo, uscirà su Epic Games Store il 9 giugno 2021, secondo VGChronicle. Il rapporto era originariamente basato su un tweet dell’account Twitter ufficiale del gioco, ma subito dopo è stato cancellato.

Genshin Impact è stato originariamente pubblicato a settembre 2020 per PC, PS4, Android e iOS. Il gioco è stato un enorme successo, generando oltre 1 miliardo di dollari di spesa per i giocatori su piattaforme mobile in meno di sei mesi . Forrest Liu, presidente di miHoYo, ha dichiarato in un comunicato stampa:

Epic Games Store è un esperto di giochi per PC e abbiamo il privilegio di lavorare con Epic per portare Genshin Impact a una comunità di gioco globale più ampia.



Indipendentemente da dove scegli di giocare, tutti avranno accesso a un nuovo codice, GenshinEpic, che ti farà guadagnare degli oggetti. Mihoyo non ha rivelato cosa è stato incluso, ma è probabile che vedremo Prismogemme, Hero’s Wit e Mora. Sarai in grado di riscattare il codice a partire dal 9 giugno, ma è disponibile solo per un periodo di tempo limitato, quindi assicurati di essere veloce prima che scompaia. Mihoyo ha già attivato la pagina su Epic Games Store per Genshin Impact.

L’ultimo annuncio di Mihoyo arriva proprio mentre celebra l’imminente lancio della versione 1.6, Midsummer Island Adventure. Potrai quindi scaricare il gioco dall’Epic Store a partire dal 9 giugno. L’ aggiornamento Midsummer Island Adventure di Genshin Impact permetterà ai giocatori di esplorare alcune isole, prima di arrivare a Inazuma, che sarà introdotta nella versione 1.7. Sarà disponibile il personaggio a cinque stelle di Kazuha, come anche una nuova Archon Quest. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, dispostivi mobile, PC (con Epic Game Store in arrivo dal 9 giugno). Una versione per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo.