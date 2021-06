Concrete Genie: il team sta lavorando ad un titolo PS5

Il fantasioso team di sviluppo che ha dato vita a Concrete Genie, puzzle-adventure di influenza “burtoniana” (di cui è disponibile la recensione), è in cerca di candidati per occupare la posizione di programmatore grafico che lo aiuti nello sviluppo di un nuovo titolo. Il titolo in cantiere approderà su console PlayStation 5.

Concrete Genie (disponibile per PlayStation 4 e VR) è un titolo che al momento della sua uscita nell’ottobre del 2019 è passato in sordina e, nonostante ciò, è stato parecchio acclamato dalla critica. Specialmente apprezzata è la sua trama, che affronta temi particolarmente toccanti, come quello del bullismo nei confronti del protagonista, Ash: un giovane aspirante pittore che grazie alle sue opere d’arte è riuscito a creare delle creature che lo hanno aiutato ad affrontare i ragazzi che lo prendono in giro nella città di Denska.

In un recente post su Twitter, PixelOpus ha annunciato di essere in cerca di un candidato che risponda ai seguenti requisiti. Innanzitutto deve avere competenze elevate nel comparto grafico e di design, così come dev’essere in grado di collaborare sinergicamente con il team di sviluppo. Il team fa sapere che le conoscenze da possedere devono spaziare dalla capacità di gestire le ombreggiature al continuo aggiornamento delle ultime novità ludiche in campo tecnico-grafico.

Già l’anno scorso era stato comunicato da PixelOpus di aver cominciato a piantare le basi per lo sviluppo di un titolo e oggi sappiamo che il progetto non è stato accantonato. Vi terremo sicuramente aggiornati su ulteriori sviluppi in merito a questa nuova produzione per la next-gen.