Programma 101, Enrico Garzera stasera LIVE!

Programma 101 è una delle macchine storicamente più importanti per il settore del Retrocomputing, che, come sappiamo, è strettamente legato a quello del Retrogaming. In realtà il sistema, considerato l’antenato più importante nella storia dell’evoluzione informatica e passo decisivo verso i primi Personal degli anni settanta, come Commodore PET, Commodore CBM ed Apple ][, aveva sul proprio sistema un solo gioco, ovvero ANGELA GAME, un primordiale gioco di dadi, contro l’Intelligenza Artificiale, ideato da Pier Giorgio Perotto, ingegnere e progettista della macchina.

Olivetti Programma 101 è a tutti gli effetti una calcolatrice evoluta, detta programmabile, dotata di tastiera numerica, un lettore e registratore di schede magnetiche, con la capacità di salvare dati, per un uso successivo, oltre che una stampante integrata. Lontana, dunque, dal concetto “moderno” di Computer, eppure storicamente considerata come il suo antenato più prossimo, proprio per la feature di salvataggio dati. Spesso, lo ricordiamo, il sistema è infatti presente alle fiere specializzate di settore, sia italiane che estere. Chiamata affettuosamente anche Perottina, la Programma 101 è stata creata nei primi anni sessanta dal già citato Pier Giorgio Perotto, assieme a Enrico Garzera e Giovanni De Sandre, e commercializzata a partire dal 1966, con un buon successo in tutto il mondo, incluso il fiorente mercato degli Stati Uniti, dove era un vero status symbol di uffici commerciali, piccole imprese e soprattutto professionisti privati di alto livello, con una buona diffusione. La storia del sistema è stata raccontata anche nel libro dedicato alla Programma 101, scritto da Pier Giorgio Perotto edito da Edizioni Di Comunità nel 2015, che potete trovare al seguente LINK.

Se volete saperne di più su questo interessante sistema tutto italiano, non perdetevi un importante evento, che si terrà proprio nella giornata di oggi, tre giugno 2021. Enrico Garzera, uno dei progettisti originali, stasera LIVE su You Tube alle ore 21 ci presenterà da vicino il brillante sistema, nel video che potete trovare in calce a questa news, che, dopo la diretta, resterà disponibile per tutti gli utenti online.