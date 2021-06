Atari VCS sarà disponibile a partire dal 15 giugno negli Stati Uniti

Dopo quattro anni di rumors e vari leak, la console Atari VCS sarà presto disponibile per l’acquisto da parte del pubblico, negli Stati Uniti, a partire dal 15 giugno 2021. La console ibrida Atari VCS e gli accessori saranno disponibili solo online su Best Buy, Game Stop, Micro center e sul sito Web ufficiale di Atari VCS.

Atari ha confermato che questi acquisti sono un lancio ufficiale al dettaglio per la console, piuttosto che preordini. Tutte le console Atari VCS verranno fornite con una copia gratuita di Atari VCS Vault, che include 100 giochi arcade e Atari 2600. Comprenderà anche una vetrina digitale con oltre una dozzina di titoli al lancio da sviluppatori indipendenti e l’accesso alla piattaforma di streaming di giochi Ant stream Arcade. La console è costituita da un system-on-a-chip R1606G integrato AMD Ryzen, con una GPU Radeon Vega. AMD afferma che il SOC ha abbastanza potenza per essere in grado di decodificare ed eseguire video 4K a 60 fotogrammi al secondo. Atari VCS può essere acquistata da sola per $ 299,99 (€ 299.99) e, sebbene non venga fornita con un controller, è compatibile con le periferiche del PC. Un joystick wireless e un controller wireless separati saranno disponibili per $ 59,99 (€59.99) ciascuno, così come bundle di sistema inclusi tutti e tre per $ 399,99 (€399.99). Gli acquisti di bundle Game Stop e Best Buy includeranno un Atari Speaker hat, mentre gli acquisti di Micro Center e del sito Web ufficiale includeranno una copia digitale gratuita di Missile Command: Recharged.

La console è stata originariamente annunciata nel 2017 come Atari Box. Come affermato dal COO di Atari Connect Michael Arzt all’epoca la console era come una macchina a vapore, solo non altrettanto ambizioso. Il suo system architect, Rob Wyatt, si è dimesso alla fine del 2019 , citando sei mesi di mancati pagamenti. Nonostante tutto questo, Atari ha iniziato a spedire console ai suoi sostenitori Indie Gogo lo scorso dicembre, anche se le prime recensioni si ponevano la domanda Per chi è questo? Quesito ancora rilevante prima della sua comparsa sui siti di vendita al dettaglio. Atari VCS sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 15 giugno.