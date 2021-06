Alba A Wildlife Adventure in arrivo anche su next-gen

Il gruppo indie Ustwo Games, vincitore del premio BAFTA, ha confermato che il suo rilassante gioco d’avventura Alba: A Wildlife Adventure sarà disponibile per le console di nuova generazione. Il titolo, pubblicato su PC nel dicembre 2020, è un adventure-game che trasporta i giocatori su un’isola non specificata del Mar Mediterraneo, in cui la protagonista, Alba, farà visita ai suoi nonni. Lo scopo del gioco sarà, in compagnia della nostra amica Ines, quello di portare in salvo gli animali che si trovano in una situazione di pericolo.

L’opera di Ustwo, “padre” di Monument Valley (puzzle-game da record uscito nel 2014), permetterà al giocatore di immergersi nella natura e di vagare per l’isola interamente esplorabile, all’insegna del rispetto degli animali e dell’ambiente. Il gioco, disponibile dal 9 giugno 2021 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sarà altresì pubblicato per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Nello specifico, le caratteristiche di Alba: A Wildlife Adventure riguardano una resa ambientale ampiamente curata e dettagliata, la possibilità di raccogliere dei dati sulle più variegate specie animali (e di studiarle), una colonna sonora accattivante realizzata da Lorena Alvarez e un gameplay per nulla frenetico e rilassante che permette di compiere sempre una buona azione nel rispetto dell’ecologia e della sostenibilità ambientale. Non vi resta che attendere il 9 giugno per potere giocare e apprezzare quest’opera sulle nuove piattaforme disponibili.