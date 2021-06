Wizardry The Five Ordeals: disponibile in Early Access su Steam

Game*Spark Publishing e lo sviluppatore 59 studio lanceranno Wizardry: The Five Ordeals in Early Access per PC tramite Steam entro giugno, hanno annunciato le società.

La versione Early Access include tutte le funzionalità della versione originale del 2006, con tutti gli scenari ufficiali implementati giocabili fino alla fine. L’interfaccia utente e l’editor, tuttavia, richiedono ancora modifiche. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

ll miglior spin-off di Wizardry , amato da 15 anni in Giappone, sta arrivando su Steam

La serie Wizardry è nata nel 1981. In Giappone, è conosciuta come l’ideatrice dei giochi fantasy hardcore e molte opere fantasy giapponesi sono state influenzate da questo titolo.

Nel vecchio Wizardry,che segue il vecchio stile TRPG hack-and-slash, l’obiettivo è creare un personaggio / party nel centro di addestramento ai margini della città e conquistare il labirinto in dungeon crawl in prima persona. Il combattimento è un semplice sistema a turni, ora sinonimo di JRPG, e la narrazione è pesantemente narrativa. I giapponesi credono ancora che sia l’unico capolavoro.

Wizardry: The Five Ordeals è stato realizzato nel 2006 e aspira a tornare alla vecchia scuola. È stato creato dallo staff della serie Wizardry Gaiden, spin-off della serie Wizardry conosciuta in Giappone. È possibile giocare a cinque scenari indipendenti.

Create e condividete le vostre avventure

La caratteristica principale di questo gioco è l’editor di scenari. Potete creare il vostro dungeon crawler vecchio stile e anche giocare a quelli creati da altri. Ovviamente, sta a voi decidere l’equilibrio del gioco. Negli ultimi 15 anni, gli utenti giapponesi hanno creato più di 110 scenari e sono stati la forza trainante per portare il gioco su Steam.

Nuova versione migliorata

In questa versione di Wizardry: The Five Ordeals, rifatta con il motore Unity, quasi tutto è stato revisionato tranne l’equilibrio e le fondamenta del gioco. La versione Early Access è disponibile nel mese di giugno per PC tramite Steam.