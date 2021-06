Koch Media e Weird Beluga Studio uniscono le forze per Clid the Snail

Koch Media, il principale partner di publishing globale, e lo sviluppatore di videogiochi indipendente spagnolo Weird Beluga Studio, sono lieti di annunciare la loro partnership per Clid the Snail, un cupo sparatutto narrativo con un approccio unico al genere. Con il supporto del programma PlayStation Talents, di Lanzadera e di Koch Media come partner editoriale, Clid the Snail arriverà su PlayStation 4 nel 2021, con la versione per PC che arriverà lo stesso anno in un secondo momento.

Clid the Snail è una favola oscura su una lumaca umanoide scontrosa armata fino alla radula. Incentrato sulla narrazione e con un approccio metodico e consapevole di combattimento, i giocatori prenderanno il controllo della lumaca esiliata e uniranno le forze con una peculiare banda di emarginati per sbarazzarsi della piaga delle lumache che sta devastando il loro mondo. Clid the Snail incoraggia un gioco creativo con le armi con la sua vasta gamma, insieme all’esplorazione e alla risoluzione di enigmi con il suo ambiente deliziosamente cupo.

L’ultimo trailer di Clid the Snail ha debuttato durante l’ultimo PlayStation Talents: The Moment, offrendo uno sguardo al suo mondo cupo, ai suoi personaggi accattivanti e al suo protagonista unico.

Alejandro García, uno dei cinque co-fondatori di Weird Beluga Studio, condivide l’entusiasmo del suo team per questa partnership:

Siamo molto felici della nostra partnership con Koch Media. Per un team giovane e piccolo come il nostro, è un sogno divenuto realtà. È anche una grande spinta per il team ora che siamo nella fase finale dello sviluppo. Ci incoraggia tutti a dare il massimo per finire la partita!

Stephan Schmidt, Director of Global Partner Publishing di Koch Media, ha aggiunto: