Chivalry 2 si mostra nel trailer di lancio

Tripwire Presents e Deep Silver hanno pubblicato nel corso delle recenti ore il nuovo trailer di lancio dedicato interamente a Chivalry 2, titolo che giungerà sugli scaffali dei negozi dalla giornata dell’8 Giugno 2021 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Osserva l’ultimo campo di battaglia medievale in azione mentre le spade si schiantano contro gli scudi in un combattimento su larga scala a 64 giocatori.

Per i giocatori che cercano un’esperienza Chivalry 2 migliorata su PC, Tripwire Presents è anche lieta di annunciare che Chivalry 2 sarà trasmesso in streaming su GeForce NOW al momento del lancio. GeForce NOW è il servizio di cloud gaming di Nvidia che attinge al fiorente ecosistema di giochi per PC trasmettendo in streaming dalle Gpu Nvidia a livello mondiale. Giocare ai giochi per PC su GeForce NOW offre ai membri un accesso istantaneo e utilizza i driver Game Ready per le migliori prestazioni. Anche i giocatori con hardware a bassa potenza possono ora giocare con la straordinaria qualità GeForce.