Frostpunk è il nuovo gioco gratis di Epic Games

Nel corso della giornata odierna, Epic Games Store ha reso disponibile gratuitamente Frostpunk. Il gioco di casa 11 Bit Studios è stato lanciato tra l 2018 e il 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One ed è il nuovo titolo che viene regalato da parte dell’editore di videogiochi e proprietario dell’omonimo store, come ogni giovedì.

Frostpunk è un videogioco di sopravvivenza gestionale, dove i giocatori sono chiamati ad assumere il ruolo di un leader in un’ambientazione post apocalittica distopica. Il titolo è ambientato verso la fine del XIX secolo e l’obiettivo del giocatore è quello gestire una vera e propria città e garantire ovviamente la sopravvivenza del genere umano. Abbiamo giocato anche noi il titolo e trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Frostpunk sarà inoltre protagonista della nostra diretta Twitch di questa sera. A partire dalle ore 22:00, infatti, GamesVillage darà il via alla rubrica Giovedì EPICo: ogni settimana, appunto di giovedì, vi mostreremo in diretta uno spezzone del gioco regalato da Epic Games. Il nostro consiglio dunque è quello di seguirci sul nostro canale Twitch: lo trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo sul mondo dei videogiochi, della tecnologia e del cinema.