Horizon Forbidden West: confermati i 60fps su PS5

Horizon Forbidden West non sarà limitato a 30 frame al secondo. A svelarlo è proprio Guerrilla Games, che nella giornata odierna ha annunciato che nel nuovo gioco con protagonista Aloy sarà disponibile una modalità di in grado di riprodurre il suo nuovo titolo a ben 60 fotogrammi al secondo. Un annuncio che si è reso quasi necessario, considerando che buona parte dell’hardware next gen punta proprio a questo risultato.

Come specificato da Julien Chieze durante una intervista, Horizon Forbidden West avrà a disposizione due modalità: una di queste è ovviamente la performance mode, che permetterà ai giocatori di giocare il titolo a ben 60 frame al secondo. L’altra modalità, in realtà, non è ancora stata divulgata al pubblico ma possiamo immaginare che si tratti di un’opzione per permettere la riproduzione in 4K (upscalato ovviamente) e ray tracing attivo, a discapito ovviamente di una fluidità maggiore, che potrebbe a questo punto fermarsi sui 30 fotogrammi al secondo.

Il nuovo gioco con protagonista Aloy non ha ancora una data di uscita. La speranza del team di sviluppo è ovviamente quello di pubblico entro la stagione natalizia ma non c’è ancora una conferma in questo senso. A causa della pandemia da COVID-19, infatti, la produzione potrebbe slittare a data da destinarsi. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e annunci ufficiali in merito, dunque restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.